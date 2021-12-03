高人氣團體「五堅情」將於本周六（12/4）舉行線上互動音樂會，由遠傳電信建置5G網路，結合延展實境（XR）應用打造虛擬舞台，並透過5G大頻寬、低延遲特性實現異地共演、多人同框遠端互動等科技應用。
「五堅情Moon Landing Experience 5G線上試航互動音樂會」獲文化部5G科技影音展演創新應用補助，由滾石唱片主辦，並與遠傳合作，於舞台會場架設5G訊號，不僅讓歌手透過螢幕呈現表演，更突破時間與空間的枷鎖，橫跨虛擬與現實的藩籬，讓各地的歌迷朋友零時差零距離線上會面、多人遠端同框互動，以世界第一的5G網路結合科技應用，增加影音展演的豐富互動性。
遠傳表示，5G被視為驅動各產業成長的重要引擎，遠傳5G於國際行動網路調查權威Opensignal調查中，下載、上傳、影音體驗三項指標均獲世界第一，並積極發展5G「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），研發世界級5G的創新應用，為企業最佳數位夥伴，讓用戶能享受5G科技帶來的智慧娛樂生活。
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