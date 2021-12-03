適逢耶誕節前夕，農糧署北區分署為推廣在地花農優質花卉，4、5日聯合台北兩大農民市集「希望廣場」及「花博農民市集」以花材佈置節慶熱鬧氣氛及消費滿額贈聖誕紅，還有年終慶抽獎、折扣優惠等好康活動，歡迎民眾把握機會，前往採購全國產地直送新鮮優質的蔬果米糧，以花卉盆栽佈置冬季居家，吃的健康美味、看的賞心悅目，打造幸福氛圍！

「希望廣場」及「花博農民市集」位於捷運善導寺站及圓山站旁，交通相當便利，分別由新北市農會及台北市農會營運，提供全國各地農民直銷展售平台，週末讓市民朋友採購安全、溯源、優質的國產新鮮蔬果及特色農糧產品，同時認識到生產食材的農友們，兩市集皆有100多攤，每週安排各縣市特色主題活動。

本週「花博農民市集」登場的「台北週」，由台北市小農帶來新鮮山藥及山藥製成小饅頭、蛋餅、年糕等美食，還有東方美人茶、土肉桂、山苦瓜乾、有機蔬菜等；「北區農民專區」展售新北三峽區孫霞蜂農的蜂蜜產品，新竹囍心栽米及苗栗泰安的雪見高山茶皆通過產銷履歷驗證、安心有保障，還有來自銅鑼及公館鄉的有機越光米、糙米餅、有機油甘、杭菊及紅棗系列產品；另市集力挺全民防疫，凡持新冠疫苗接種紀錄(小黃卡)購物即享有9折優惠！

「希望廣場」年終慶活動開跑，市集消費全面8折起，消費滿600元即可抽獎產銷履歷釋迦、茶葉禮盒、彰化葡萄酒、蜂蜜、雞蛋、文蛤…等多項優質農特產品，本週「嘉義週」由產地直送盛產的橘子、柳丁、香蕉、木瓜、阿里山茶及花生等當地特產，並推出該區攤位消費滿千即送優惠住宿券活動；另推薦民眾前來服務台旁，喝杯台灣咖啡及造訪花藝小學堂，由花農帶您進入繽紛的鮮花世界，現場並展售小品盆花及展示由桃園區農業改良場所研發的底部灌溉栽培端盤，節水又省工，是花農栽種小品盆栽的新利器。

農糧署北區分署長王安石表示，台灣花卉產業受疫情衝擊甚鉅，北部桃園、苗栗及南投等地是盆花重要產區，12月正是聖誕紅綠葉逐漸轉紅上市時節，為協助花農推廣行銷，分署輔導中華盆花發展協會於台北兩大農民市集聯合舉辦消費滿額即贈3吋盆聖誕紅活動，並運用當季花材佈置入口意象，營造過節氛圍，歡迎民眾前來市集購物、賞花拍照，多採用國產花卉美化居家環境，擺盆聖誕紅增添生活儀式感，迎接幸福節慶。