針對英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）說「台灣不是一個穩定的地方」，呼籲美國政府應優先補助美國當地晶片廠商，而不是台積電或三星的說法，台積電董事長劉德音今(3日)表示，「不值得回應，不會中傷同業」，並強調，美國新廠都按進度進行中。

Pat Gelsinger先前在一場演講中表示，「台灣不是一個穩定的地方，北京本周曾向台灣的防空識別區派出27架次戰機，這些問題是讓你感覺更舒服還是更不舒服？」他強調，美國政府應該要對當地晶片廠進行更多投資，而不是台積電或三星，「這就是你想要的IP，你是想要擁有與之相關的智慧財產權、研發技術或稅收，還是希望那些回流亞洲。」

劉德音在參加李國鼎紀念論壇前，被問及此事時表示，「不值得回應，我們不會中傷同業」，被問到是否覺得英特爾的說法不公道，他反問媒體「你們覺得呢？相信的人應該不會很多」。

他也表示，美國的新廠計畫目前按進度進行中；對於日本新廠是否面臨缺工問題，他指出，目前全世界都因為Omicron而有暫時的困擾，但仍會按計畫進行。