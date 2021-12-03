今年全國高級中等學校五大類學生技藝競賽共有全國182所學校參與，770位各校頂尖好手同場競技，其中商業類技藝競賽歷年都是壓軸，穀保家商蔡幸妤同學勇奪網頁設計職種金手獎第一名，學校已連續9年在網頁設計職種勇奪6座金手獎及3個優勝，近三年更誕生2名冠軍金手，獲獎率100％。

蔡幸妤表示，感謝指導老師徐麗娟如同母親般的日夜陪伴、鼓勵，時時提醒自己把每一道題目都當成勝利的關鍵，不輕忽任何錯誤。指導過9位金手獎學生的徐麗娟指出，幸妤從小失去母親關懷、非常愛哭，卻十分樂觀且正向，遇到問題會鍥而不捨的努力去解決，正是因為這樣的學習態度，術科才能拿到網頁設計職種全國唯一突破90分的佳績，遙遙領先其他選手。

新北市教育局表示，今年樟樹國際實中、新北高工、三重商工、淡水商工、鶯歌工商及瑞芳高工6所公立技術型高中校校得獎，在商科賽皆有獲獎，其中商業廣告、網頁設計、程式設計、文書處理、會計資訊、中餐烹飪、烘焙及商業簡報職種等11職種中，新北共10位學生奪下金手獎殊榮。

教育局長張明文表示，透過新北市金手培訓計畫，規劃三級培訓及6種技職競賽人才培育機制，打造新北技職戰隊，同時為鼓勵實質學生爭取佳績，新北首創加碼獎勵金激勵孩子及指導教師，第1至3名學生分別可獲得2萬、1萬2千元及1萬元；參加國際技能競賽學生最高可得120萬、教師40萬元，以實質回饋對付出心力師生肯定。

教育局每年提撥百萬獎勵金，長期培養及扶持新北技職選手能持續精進專業技能，今年全國學生技藝競賽及全國技能競賽比賽加碼獎勵金已累積超過336萬。明年商業技藝競賽由三重商工及穀保家商承辦，新北將以最高標準辦理高品質賽事及服務，歡迎全國技職菁英齊聚交流，發揮專業展現超強實力。