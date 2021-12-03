美國監管當局今天提起訴訟，阻擋繪圖晶片巨擘輝達（NVIDIA）和行動晶片科技大廠安謀（Arm Ltd）價值400億美元合併案，深怕兩家企業合併後將破壞競爭環境。

法新社報導，美國監管當局此舉正值總統拜登致力提升國內晶片生產，盼能降低美國產業對國外進口的依賴。

美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）稱晶片為「關鍵基礎建設」，發文說「這宗擬議的垂直併購案，將讓其中1家最大的晶片公司掌控運算技術，以及對手企業賴以開發自家競爭晶片的設計」。

全球現面臨半導體短缺，導致汽車等眾多產品製造受阻，推升新出廠和二手車價格上漲。

英國監管當局也對這宗合併案表達憂慮，最近下令就此案深入調查。

根據英國政府說法，數位、文化、媒體暨體育大臣多里斯（Nadine Dorries）11月要求競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）對此併購案進行第2階段調查。

這宗轟動業界的交易也面臨歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的競爭調查。

日本軟銀集團（SoftBank Group）去年宣布，將以高達400億美元（新台幣1.12兆美元）出售安謀，期望在2022年初期完成，這項交易仍須經監管當局批准才能完成。

FTC競爭局局長維多瓦（Holly Vedova）表示，FTC正採取行動「阻擋史上最大宗半導體晶片合併案，以防1家晶片企業集團扼殺次世代技術的創新管道」。

他表示，「這宗擬議交易將…讓這家合併企業不公平地打擊輝達的對手」，並且最終推漲價格。