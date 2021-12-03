邁阿密熱火隊神射手鄧肯羅賓生(Duncan Robinson)與阿舍食品的淵源，來自於2013年，當年他就讀美國密西根大學，平時喜愛吃麵食的他，在校園附近的超市中購買到阿舍乾麵，品嘗後從此愛不釋口，2020年透過經紀人主動聯繫阿舍食品，表達合作之意。

鄧肯羅賓生成為阿舍食品代言人後，不斷締造生涯里程碑，用短短152場比賽，成為NBA史上投進500顆三分球最快的球員，堪稱三分神射手。不僅如此，當年剛進入NBA的鄧肯羅賓生只領保障薪資，憑著賽季中神射手表現，有多支球隊願意開出年薪2000萬以上的合約來搶阿舍哥，成為新一代傳奇球員。

阿舍哥的代言故事讓多家食品業者看好商機，今年韓國食品公司也與洛杉磯湖人隊合作，詹姆斯換上品牌標誌的球衣，看來由阿舍哥開啟的食品代言模式，已在NBA裡帶起風潮！經過1年的合作後，鄧肯羅賓生也再次續約繼續成為阿舍食品的代言人，更為阿舍乾麵拍攝全新形象影片，持續在國際上推廣他最喜愛的台灣品牌「阿舍乾麵」。

對此鄧肯羅賓生表示，「很榮幸能繼續成為阿舍食品的合作夥伴，阿舍乾麵一直是我在餐點上的最佳選擇，我一直希望可以找時間拜訪台灣，希望能盡快和大家見面。」

即日起至12月31日，官網限定推出「阿舍哥精選專區」，阿舍哥唯一指定的經典乾麵系列全面享68折優惠，同時活動期間至微風南山門市與阿舍哥立牌打卡即贈「關廟麵一包」，以行動支持阿舍哥，一起期待他未來在NBA賽季中發光發熱的精采表現。