南投縣魚池鄉一年一度的小鎮藝術節今登場，3日魚池鄉大小朋友一起上街，到魚池市場街區進行彩妝遊街，為小鎮藝術節拉開序幕，整個魚池鄉總動員，讓整個魚池熱鬧得宛如一個嘉年華會。（吳建輝攝）

暨大附中派出精采的儀隊表演。（吳建輝攝）

在地魚池鄉東光村東光遐齡也輸人不輸陣，盛裝打扮出席遊街。（吳建輝攝）

3日來自南投各鄉鎮的公所、高工、小學、民間團體都集結到魚池小鎮，將近40個團體超過500人，將魚池市區擠滿滿。（吳建輝攝）

南投縣魚池鄉一年一度的小鎮藝術節今登場，3日魚池鄉大小朋友一起上街，到魚池市場街區進行彩妝遊街，為小鎮藝術節拉開序幕，整個魚池鄉總動員，讓整個魚池熱鬧得宛如一個嘉年華會，魚池鄉鄉長劉啟帆表示，活動將為期三天，包括日月潭水社碼頭與魚池鄉街區，有豐富的展演、無人機煙火秀、森活市集等等，邀請民眾走讀魚池，享受藝文的感動。

3日來自南投各鄉鎮的公所、高工、小學、民間團體都集結到魚池小鎮，將近40個團體超過500人，將魚池市區擠滿滿，鄉長劉啟帆與夫人也打扮成超人模樣，暨大附中派出精采的儀隊表演，埔里客家發展協會也穿著客家傳統服飾，在地魚池鄉東光村東光遐齡也輸人不輸陣，盛裝打扮出席遊街。

魚池鄉鄉長劉啟帆說，2021魚池小鎮藝術節將有連續三天的精彩活動，邀請各地遊客到魚池、到日月潭來共襄盛舉，3日彩妝遊街為接下來的活動揭開序幕，除了豐富的表演活動，也能參加與地青年巫明如合作的導讀特色行旅路線，包括「大雁村走讀」、「魚池村走讀」，一起走進魚池巷弄，享受藝文帶來的感動。

國立彰化生活美學館表示，12月4、5日在水社碼頭以日月潭的山湖景色為舞台，欣賞來自全台各地、各族群的多元藝文演出，新和興青年團歌仔戲、如果兒童劇團、身聲劇場等團隊，以各種多元展演形式親近大眾，讓在地記憶融入生活，呈現臺灣社區及村落的特色文化生活圈樣貌，促進發展與共享。