宇峻奧汀預計將於2021年12月中旬發行的經典IP正統續作《永恆星語：燐光起源》，事前預約活動正在火熱進行中，官方今（3）日對外釋出吉祥物魔械蛋與玩法系統情報。

魔械蛋與玩法系統介紹大公開！

本作集結了歷代人氣角色，當然也少不了做為吉祥物的魔械蛋，除了曾在舊作中登場的魔械蛋，配合故事劇情、節日活動、12星座也會推出各種造型的魔械蛋等著玩家收藏！

魔械蛋除了可以像冒險者一樣出場戰鬥，或是作為隊伍的應援角色提供額外被動加成，也可以透過「靈魂合成系統」，將魔械蛋的獨特技能轉移到召喚者身上，超豐富的技能選擇，自由搭配專屬組合！

魔械蛋與玩法系統介紹大公開！

魔械蛋與玩法系統介紹大公開！

魔械蛋與玩法系統介紹大公開！

熊露露【商用型機種】

神秘的魔械蛋，能號令所有魔械蛋，有著極強的企圖心，會使用多種熱武器，什麼都會做，偶爾會消失一段時間，屆時就會出現一名同名的美少女冒險者在世界上行動。

熊露露【商用型機種】

王國騎士【特化型機種】

雖然自稱是騎士，但實際上是以勇者為雛形製造出的魔械蛋，其行為準則也是以「勇者」為標準。但在製造過程中發生不可預知的錯誤，使它時常在遇到突發狀況時會感到胃痛，是一顆對健康問題非常煩惱的蛋。雖然它的身體並非像傳說中的勇者一樣健康，但是那「尋找命中注定的對手」的心依然健在，並且深深認為「消滅魔王來維護世界和平」是它一生的使命。

王國騎士【特化型機種】

聖誕大頭王【變異型機種】

天啊！在聖日之時，原本是被創造來應景慶祝的巨大蛋形魔械人，卻在蛋頭王的陰謀下遭竊，並被改造為破壞聖日的搗蛋機械，雖然看起來一副喜氣洋洋的樣子，但若因此而小看它，可是會狠狠吃上一碗挫折羹湯哦！

聖誕大頭王【變異型機種】

血色夫人【萬聖節限定機種】

為了萬聖節特別推出的特殊機種，不知道是哪個環節的設定上出了問題，造成它機型有點缺陷，莫名的殘暴嗜血，靠近時總會讓人感受到神祕詭譎的殺氣，還好在製作的時候，只有設定它只會直線往前進，所以不小心遇到它還是有辦法閃躲，但有時候不知道為什麼，它還是有辦法用常人無法解釋的力量，瞬間靠近敵人…

血色夫人【萬聖節限定機種】

同場加映官方粉絲團活動 —「PV分享活動」

為了慶祝事前預約人數達標，官方特別於粉絲團舉辦PV分享活動，只要貼文分享數達100次即贈送神秘好禮通用碼，每累積增加100次分享，將再加碼抽出兩位幸運玩家贈送30連抽！有參加就有機會獲獎！各位玩家千萬不要錯過！

《永恆星語：燐光起源》目前預計將於2021年12月中旬與玩家們見面，官方將陸續釋出更多遊戲系統內容與其他相關資訊，敬請關注官方粉絲團。