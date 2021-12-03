「光之曲幕」耶誕特展推出繽紛多彩的《光的四重奏》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

▲台中國家歌劇院「光之曲幕」今年耶誕特展推出繽紛多彩的《光的四重奏》。（台中國家歌劇院提供／陳淑芬台中傳真）

台中國家歌劇院的「光之曲幕」今年耶誕特展推出《光的四重奏》，以繽紛萌奇生物的魔法世界療癒人心。歌劇院藝術總監邱瑗3日表示，到歌劇院體驗溫暖的藝術佳節，已蔚為風尚，耶誕主題導覽活動線上報名秒殺、駐店餐廳的耶誕特餐出現搶先預訂現象，歌劇院耶誕熱鬧又溫暖。

歌劇院自2020年推出19米曲牆影像創作「光之曲幕」，至今觀賞人次已突破72萬，每年耶誕成為民眾期待節慶節目，今年耶誕特展《光的四重奏》將自12月3日到明年1月9日在二樓大劇院前廳播放，期間並安排熱鬧繽紛的耶誕裝置、傳佳音及耶誕光影漫遊等活動，3日舉辦活動記者會。

「今年歌劇院的耶誕熱鬧又溫暖！」歌劇院藝術總監邱瑗表示，民眾可以在NTT年度歌劇《塞維亞理髮師》暢快歡笑，還能體驗《光的四重奏》帶來的正能量，「耶誕主題導覽的親子場及大人限定的微醺場，線上報名秒殺，駐店餐廳推出的耶誕特餐也出現搶先預訂現象，到歌劇院歡度佳節已經成為民眾藝術與生活的日常。

《光的四重奏》由兩度獲得「世界劇場設計展」視覺藝術的藝術家王奕盛設計，與曾獲金曲、金鐘獎的音樂家柯智豪，打造「療癒人心」的耶誕世界。

王奕盛指出，大家今年與疫情共存，難免感到消沉、疲憊，希望年末能帶來溫暖的耶誕祝福，在濃郁飽和的粉紫色、紅色、藍色及橘黃色等4種主題色間的流動與變化，

營造西班牙聖家堂的多彩美麗光影震懾效果，希望觀賞者在仰頭觀賞之際，能感受到心靈上的平靜與慰藉。

王奕盛表示，奇幻生物靈感則來自於女兒喜歡的角落生物，紓解壓力的小生物帶來活潑的生命力，創作團隊並加強奇幻生物的動態表現與互動，他建議爸媽帶孩子跟隨奇幻生物的腳步，分享魔法世界裡的小驚喜。