中央流行疫情指揮中心今天公布本周基因定序，共新增15例Delta個案，其中一例來自德國為Delta+，目前至今我國已驗出3例Delta+，15例中有9位突破性感染，包括5位AZ疫苗、國藥2位、BNT及科興各1位。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，至今仍無檢出Omicron案例，而近期也有來自重點高風險國家返國的國人，包括1位來自奈及利亞、4位馬拉威等，至今篩檢皆是陰性。