新北地檢署指揮板橋警分局偵辦高嘉瑜遭林秉樞傷害、妨害秘密等案，今（3）日凌晨2時許，檢方指示警方至板橋馥都飯店搜索，尋找高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」，但並未發現。據了解，警方到場查扣到高嘉瑜的手寫自白書，自白書內容指控前男友小馬（馬文鈺）長期詐領助理費。不過，檢方不願證實，僅表示第二次搜索確實有找到一些證物。

由於，林秉樞租賃的房間仍在租任期間，檢方1日凌晨展開第一次搜索，當時以附帶搜索名義，搜索林身邊物品，房間內搜索重點也以隨身碟、錄音筆等相關電子紀錄為主，而今凌晨第二次搜索又再度查扣到些許證物；檢方表示，具體搜索到何種證物不方便透露，對於是否搜索到高的自白書，檢方不予證實。

不過，據了解，該份自白書為一張兩頁，皆為高嘉瑜親筆，疑似就是遭林秉樞逼迫寫下，坦承她長期讓小馬占領立院公費助理名額、坐領乾薪等事。

板橋分局員警昨晚經檢察官指示，至馥都飯店調閱監視器，過濾林秉樞房間自拘提後迄今人員進出狀況，警方發現，期間只有拘提林秉樞當日在場的31歲吳姓女子，2度進出林秉樞房間。

凌晨2時15分，警方發現1對男女向飯店櫃台表示受託帶走林秉樞房內物品，警方立即向檢察官回報，檢察官指示警方於該2人進入時執行逕行搜索。據悉，該對男女是吳姓女子的姊姊和弟弟，但檢警不予證實。

據了解，林秉樞被捕當日交代吳姓女子協助處理退房事宜，今天租約期滿，吳女擔心身分曝光，故委託姊姊、弟弟協助收拾東西及結清房租，辦理退房。

警方今二度搜索，並未查扣到高嘉瑜所稱的「白色豆腐頭」隨身碟，但警方在場找出高嘉瑜自白書、馬文鈺在北市二殯被收走的8張傳單等，均已查扣送交檢方。