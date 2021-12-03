停車時除了不能違規，更記得要鎖好車門，上車之前也要先察看一下車內狀況，保護自身的安全！宜蘭縣林姓女子就是因為沒有鎖好車門，讓歹徒有機可乘潛入車內，等林女上車後再持刀行搶得逞；宜蘭警方在今（3）日清晨循線將行搶的吳姓男子拘提到案，並依強盜罪嫌移送檢方偵辦。

林姓女子獨自開車外出訪友，將車子停放在員山鄉金山西路的路邊，卻忘了將車門上鎖，吳姓男子發現之後潛入車內的後座等候，等到1日清晨4點多，林女要開車返家，沒想到一上車就被吳姓男子從後方持刀抵住脖子，除要求被害人交付身上的所有財物8萬元及手機，還指示林女駕駛自小客前往位於宜蘭市中山路上的郵局ATM提款。

林女將車子開到宜蘭市中山路郵局前下車後，趁機衝到附近的店家求助並借用電話報案，宜蘭警分局獲報後立即成立專案小組偵辦。

警方透過路口監視畫面追查，發現搶走被害人林女身上的8萬元現金的吳姓犯嫌，見林女進入超商後久久沒有出現，擔心林女會求助報案，便自行駕駛林女的自小客到員山鄉永金路棄置路邊後徒步離去，還刻意製造斷點，斷絕警方追查。

經過警方擴大調閱監視器並比對犯嫌特徵點，再以地毯式地查訪，終於掌握吳姓犯嫌行蹤，立即報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，並在3日清晨6點多持搜索票前往吳姓犯嫌的住所執行搜索，當場將吳姓犯嫌拘提到案，隨後依據供詞，在永金一號橋起獲沿途丟棄的手套、刀械、帽子等犯案工具及證物，全案依強盜罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦。