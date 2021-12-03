緊接著眾議院之後，美國參議院亦在周四夜間以69票對28票通過短期撥款法案，在周五最後期限前一天送交拜登總統簽署，以防止聯邦政府停擺。

此前眾議院以221票對212票通過法案。

美國總統拜登料將在周五結束前簽署這項法案，讓政府能維持運作到明年2月18日。

在民主黨和共和黨領導人壓制住共和黨內部要拖延議事的力量後，參議院通過了這項資金法案。為了阻止拜登政府對民間企業雇主實施的疫苗強制接種令，少數共和黨參議員放話將擋下這項臨時資金法案，不惜讓政府暫時關閉。

參議院領導人為了解套，同意在資金法案通過之前，就取消疫苗接種規定的修正案進行表決，不過這項修正案最後沒有過關。

接下來美國國會還將面臨另一個迫在眉梢的截止日，即聯邦政府已經逼近其28.9兆美元的舉債上限。美國財政部估算大約會在12月15日以前達到債限，若未能及時延長或取消債限，就可能引爆重創經濟的債務違約。

此外，國會兩院都已經通過短期資金法案，接下來立法者將試圖解決在撥款優先順序方面的分歧，以便在2月18日的新期限之前通過全年度的撥款法案。