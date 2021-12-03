歐盟最高法院一名檢察長在周四指出，臉書可能會因侵犯用戶隱私權問題，遭到消費者團體控訴。該德國網路遊戲的案件判決可能會為歐洲其它類似的案件鋪平道路。

臉書最新表示，將分析檢查長的意見，「一般資料保護規範」(GDPR)的適用範圍在法律上的明確性是很重要的，很高興歐盟法院正在審理該案件。

該案件始於2012年，是臉書在歐洲面臨的隱私或反壟斷訴訟難題之一。臉書遭到德國消費者聯合協會提起控訴，指控該社群網站允許網路遊戲營運商不當地對用戶收集個人資料。

臉書在2012年於應用程式中心推出一系列遊戲，透過這些線上遊戲的遊玩，用戶自動地同意分享個人資料，包括email地址等，在遊戲結束之後，用戶會收到一訊息，指該App已經可以發布用戶的狀態、照片和其它資訊等。

德國一家初等法院先做出了有利於消費者協會的判決；臉書上訴到高等法院，而高等法院目前尋求歐盟法院(CJEU)的建議。

臉書後來在訴訟期間有修改了相關隱私設定。

檢察長指出，根據歐盟的GDPR規定，任何收集個人資料的要求前，都應先得到明確和知情的同意。