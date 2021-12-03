德國駐台記者白德瀚（Klaus Bardenhagen）在臉書表示，台北市信義區的一棵「受保護樹木」老樟樹被北市府砍斷，北市府的說法是樹根生了褐根病，但他認為與巷弄擴建工程有關，直言是被混凝土殺死了。對此，北市新建工程處表示，該址非本處澆灌混凝土工程，原預計明年辦理新興道路新建工程，因此先行協助檢視樟樹生長狀況，發現該樹確實遭受褐根病為害，因此辦理病株移除焚化。

白德瀚表示，只能以「不齒」來形容北市府的巷弄擴建工程，連確保這棵令人讚嘆的老樹能活下來都無法做到，讓老樹「被混凝土殺死了」。

但白德瀚事後補充，他的意思並非認為一定是因為混凝土才導致樹死掉，若被證實工程對於樹木健康沒有影響，死因確實就是褐根病，他會承認錯誤並道歉。

網友也紛紛留言，「柯文哲真的很愛砍樹」、「故意弄死的」、「檳榔真是有夠可恥！士林中正路也砍了一堆」、「我合理懷疑這些砍樹公司跟市政府人員，有嚴重的違法貪瀆問題」。

根據北市文化局官網，該樹為列管市級受保護樹木，位於信義區福德街137巷8弄旁之空地，今年6月15日經本市樹保委員現場勘查，已感染褐根病，原則同意解除列管，辦理解除列管程序中。

北市府新建工程處規畫設計科長郭玉仙表示，該址非本處澆灌混凝土工程，本道路位址為預計明年辦理新興道路新建工程，故請公園處於先行協助檢視樟樹生長狀況，以利評估後續就地保護或移植保護，結果該樹遭受褐根病為害，需進行褐根病防治處理，避免疫情擴散及注意公共安全。

郭玉仙說，該樹確有褐根病氣味反應，因此向文化局反映，並經文化局邀請專家學者赴現地勘查結果，該樹確實遭受褐根病為害，引起根腐病已嚴重枯萎，依文化局會勘結論辦理病株移除焚化及土壤燻蒸消毒等作業。