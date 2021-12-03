中華人權協會今天偕同稅災受災戶舉行記者會，該會理事長高思博說，該會是推廣人權教育的團體，從沒想過因接受捐款變成受災戶，歷經惡稅天降、稅夢人生，以及稅單寄出、駟馬難追過程，呼籲受害人一同站出來，支持法稅改革，爭取刪除禍國殃民的稅務獎勵金。國民黨立委李貴敏、曾銘宗則說，政府發出的烏龍稅單，不該訂有退錢的期限，強力主張應還稅於民。

中華人權協會上午舉行「小心惡稅天降、人民慘兮兮」記者會，邀請稅災戶行政院科技顧問簡永松遺孀鍾春蘭、奢侈稅受害人李作鳳以及法稅改革聯盟青年志工代表等人與會，訴說遭受政府追徵惡稅的經歷。

「稅局蠻橫，人權協會也淪稅災戶」中華人權協會理事長高思博說，台塑創辦人王永慶之妻王月蘭，11年年捐贈1千萬給該協會，未料，國稅局卻在她身故後認為無申報贈與，在捐贈後近7年對該協會課予100萬稅金，明顯違反憲法保障人民財產權。

法稅改革聯盟青年代表則說明一名因上路4年半的奢侈稅，而背負巨額稅款的民眾李泳賢案例，他說，李泳賢在2011年花620萬首次購屋，隔年因龐大財務壓力，以670萬賣出，期間因擔憂年邁父母傷心，沒遷戶口，被國稅局認定逃漏稅，遭開罰204萬稅金，至今被債務壓得喘不過氣，希望政府立即解決問題，平反稅務冤錯假案。

國民黨立委李貴敏說，根據統計，行政訴訟中，攸關稅務案件高達94％是敗訴，從目前體制上來看，看不出有還老百姓清白的機會，日前財政部預估今年稅收可望超徵3千億以上，然而政府卻把納稅錢花在反公投，強力主張還稅於民。

國民黨立委曾銘宗則說，甫通過的稅捐稽徵法，竟從原本可無期限向政府聲討烏龍稅單，變更成限期15年內，有機會要把它修回來，同時要訂定納稅義務人保護條例，具體保障納稅人的權利與義務。