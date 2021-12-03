由宇峻奧汀研發，橫掃遊戲之星六大獎項的的經典單機遊戲《幻想三國誌》，首次跨足動畫，以《幻想三國誌》原作改編的同名動畫《幻想三國誌—天元靈心記》，由宇峻奧汀、bilibili以及智寶國際成立的動畫製作委員會聯合推出，將於今年(2021)聖誕節慶舉辦動畫特映會，邀請玩家們共襄盛舉，見證《幻想三國誌》邁入新的里程碑！

《幻想三國誌》歷代原作在遠古神話融合三國的時空背景下，細膩刻劃出角色間的愛恨糾葛，蕩氣迴腸的經典片段撼動了無數玩家；《幻想三國誌—天元靈心記》由原班人馬製作團隊監修，在嶄新的時空背景下，展開一段跌宕起伏的全新動人篇章，動畫由製作《掠奪者》、《約會大作戰》的GEEKTOYS操刀，片頭曲由 Machico 演唱（代表作品有《為美好的世界獻上祝福》片頭曲）；片尾曲則由LACCO TOWER獻聲(代表作品有《七龍珠超》片尾曲)，力求高品質的全方位動畫饗宴。

【幻想三國誌─天元靈心記】OP片頭曲「ENISHI」 ( 演唱者 : Machico )

《幻想三國誌—天元靈心記》特映會將在12/25(六)於松仁威秀放映，於今日起，報名限時開放中，點擊下方連結即可報名參加，本次力邀女神級神秘嘉賓出席站台，官方更準備了一系列的《幻想三國誌》精美周邊商品，與您攜手重溫最初的感動!

《幻想三國誌–天元靈心記》動畫特映會 報名限時開放中

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