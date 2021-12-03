防疫電子圍籬系統與110派遣系統整合，民眾若離開檢疫地點，系統就會收到通知。（劉秀芬攝）

因應春節返國隔離居家檢疫民眾大增，內政部政務次長陳宗彥3日視察台南市政府警察局防疫電子圍籬系統工作情形，希望警政第一線同仁在明年1月底春節專案結束前多辛勞，但也不要造成民眾困擾，一起守護邊境、社區安全，讓大家平安過年。

陳宗彥3日視察電子圍籬系統工作情形，局長方仰寧率同副局長、主任祕書及勤務單位主管出席報告，陳宗彥除感謝第一線基層同仁投入防疫工作的辛勞，也當場致贈加菜金，由勤務指揮中心執勤官郭坤輝代表接受。

陳宗彥表示，電子圍籬實施1年10個月以來，多數國人都很遵守防疫規範，違規比率不到千分之3，民眾檢疫隔離期間，為了保護別人也保護自己的安全，14天1個人關在房間確實很辛苦，希望在民政和警政關懷下一起度過隔離期。

陳宗彥強調，明年春節檢疫工作隔離14天沒有改變，因應民眾或其家人已經施打疫苗，提供10＋4或7＋7專案，從防疫旅館到住家中間的轉換過程增加勤務中心壓力，大家要辛苦一點，預計1月14日是高峰期，但勤務至少要執行到1月底，感謝大家以過去累積下來的執行經驗，在不造成民眾困擾下把防疫工作做好。

台南市警察局表示，凡接獲電子圍籬示警案件，立即同步以110系統派遣轄區同仁前往查處，電子圍籬啟用至今，共計查獲44件44人違反外出規定案件，有的是不清楚規定，外出倒垃圾，有的是罔顧規定，跨縣市去參加廟會活動，均已移請衛生局裁罰。