油價、乙烯等石化上游原料波動趨緩，加上剛需、 廠商挺價氛圍支撐，遠東區PE、PVC最新現貨報價止跌反彈。 HDPE、LLDPE在利差萎縮，廠商挺價氛圍支撐，連二周小幅反彈10美元；PVC、LDPE持平力守1450美元、1500美元高檔價位。

在塑化報價跌幅趨緩，PE、PVC止跌反彈支撐下，前三季獲利豐收的PVC、PE專業廠台聚(1304)、華夏(1305)、亞聚(1308)率先攀揚表態，台達化(1309)、聯成(1313)、國喬(1312)也跟進翻紅。

廠商表示，受南非新變異病毒影響，國際油價出現劇烈調整，短期內塑化產品均有向下修正壓力。其中，聚烯烴庫存消化略顯不暢及檢修損失量減少的影響下，供應壓力略有增加，需求端維持按需採購為主，產業供需處弱平衡局面，預計近期行情走勢跟隨成本端震盪為主。

大陸PE下游棚膜生產仍處旺季，企業開工多穩，地膜需求淡季；PP下游塑編企業採購逢低有跟進，但均按照訂單情況採購。另因冬奧會影響，中國政府決定2022年1月1日前關停河北、山東、河南、山西等地的部分重工企業，對北方地區PP下游需求產生一定利空影響。

此外，大陸PVC生產主以煤為原料的電石法為主，油價高低對PVC成本的直接影響較小。不過，目前大陸PVC開工負荷上升，而下游開工負荷下降，去庫存放緩導致PVC庫存大幅高於去年同期。在成本存在下跌預期，供應略有過剩，去庫存速度放緩，預估PVC維持區間趨緩震盪格局。