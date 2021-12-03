品牌廠宏碁（2353）跨進軍飲品市場一年多，旗下兩款主力系列飲品電競能量飲PredatorShot及膠原蛋白飲VitaBeauty，至今年前三季雙雙以超過兩位數年增幅的穩健成長步伐、交出亮眼成績。其中，電競能量飲PredatorShot在台灣市場首發後，再前進歐洲、推出歐版口味，現再成功進軍泰國市場，並於即日起在泰國境內1.3萬間的7-11零售門市獨家銷售，可望在當地能量飲品市場掀起一波新浪潮。

宏碁電競能量飲PredatorShot在台灣及波蘭等地銷售皆有穩健成長表現，現更進一步布局東南亞市場，首站鎖定亞太地區電競大國泰國市場，並在11月底全泰國最大的資訊展Commart活動上進行派樣活動，更在宏碁當地電腦經銷展間搶先展出PredatorShot能量飲品，在正式上市前即吸引大批玩家的興趣。

電競能量飲PredatorShot泰國版也融入當地習慣，提供170ml的外包裝設計，此外，歐洲原裝版現已在全台全聯及OK便利商店銷售，帶給電競玩家全新的體驗。