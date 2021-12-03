王又正私下很喜歡休閒運動風。（中天新聞提供）

王又正以一身米白色西裝入鏡，專業感十足。（中天新聞提供）

中天型男主播王又正為了中天新聞2022年主播桌曆，首次進專業攝影棚拍照，以一身米白色西裝入鏡，專業感十足。而王又正最近的蓄鬍模樣被誇超有個性，他說：「當記者這10幾年都是短髮、每天刮鬍子，這次遇疫情，趁機來嘗試一下新風格。」

為了限量桌曆，每位主播也紛紛自備1套私服拍攝，王又正以為大家會穿得很休閒、居家，沒想到都盛裝打扮，讓一身休閒運動裝扮的他自覺像個路人，羞說：「這就是私下我真實的樣子。」而當他的棚拍花絮曝光後，不少網友都狂讚：「帥爆了。」

桌曆中王又正也寫下「《正常發揮》是一種態度、精神，更是一種無所畏懼的堅持」，這也是他對做節目所堅持的理念，就是要帶給觀眾正面的能量及事實的真相，同時也希望觀眾能有明辨是非的能力。

王又正主持的《正常發揮》YT頻道至今累積超過45萬訂閱數。他覺得在網路上直播節目，能看見觀眾對議題的感受度，尤其觀看人數突然增升、留言熱烈時，主持人及製作團隊會即時並快速蒐整資料，甚至切換題目，「這是最有挑戰的地方，但也是更能夠拉近觀眾跟我們的距離。」

12月中天新聞轉型數位媒體滿1周年，除了推出主播限量桌曆，預計還有3場主播實體見面會等活動。中天新聞表示2021年是乘風破浪的一年，迎接而來的2022年則會全面進化，請大家拭目以待。