桃園八德傳火警 疑燒雜草不慎延燒到鐵皮屋 14:492021/12/03 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區中山一路某處，疑似民眾燒雜草時不慎延燒至鐵皮屋傳出火警，現場有火焰冒出，消防隊搶救當中。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園八德傳火警，疑似燒雜草不慎延燒到鐵皮屋，詳細起火原因仍有待調查。（民眾提供） 桃園市八德區中山一路某處傳出火警，現場有火焰冒出，消防單位湧入大量報案電話，目前八德分隊已出動救援。 消防局於下午1時53分接獲報案，據了解，疑似是民眾燒雜草時不慎延燒至鐵皮屋，目前無人受困，消防隊正在搶救當中，詳細起火原因仍有待調查。 花蓮市區金三角老玩具店頂樓遭祝融 幸無人傷亡 深夜改裝車擾民 桃園環警監聯合稽查告發率6成 南科推升房市買氣 信義房屋首度搶進LM特區展店 復刻歐洲聖誕市集 礁溪寒沐酒店聖誕月起跑 #燒雜草 #延燒 #鐵皮屋 #桃園 #八德 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑操作不慎 新北男騎士連人帶車衝進早餐店 10:582021/12/03 社會 桃園改裝車擾民 稽查告發率6成 04:102021/12/03 地方新聞 金門「火燒埔」頻傳 消防局：亂放火就開單罰錢 17:242021/12/02 社會 他賣2房＋車位500萬！詭異父女檔秒殺買下 網爆內幕：虧爆 05:162021/12/03 財經 桃園臺灣5G生態鏈 耀登扮關鍵 04:102021/12/03 證券．權證 草莓季要來了！ 桃園觀音智慧溫室草苺園12月中旬開放 17:522021/12/02 生活 桃園大園商圈翻轉印象 主打人文生態 04:102021/12/03 投資理財 曙光航班遊程開賣！機上追曙光、陸上玩花東 業者：已熱銷8成 20:182021/12/01 生活 最近代銷業好苦！房子「賣太好被查、賣不好會掛」 16:372021/12/02 房產達人 社會熱門新聞 悲劇！屏東5歲童獨自到鄰居家玩 遭比特犬緊咬腹部身亡 - 社會 高嘉瑜手寫自白書內容曝光 遭逼控前男友小馬詐領助理費 - 社會 金主曝光 林秉樞無業卻「月花5萬包飯店」 全靠他埋單 - 社會 林秉樞博士班念7年遭批混過頭 政大用1理由退學機率大 - 社會 林秉樞崩喊「已身敗名裂」 媒體人認了曾通話：要他做好這2事 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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