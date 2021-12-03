桃園八德傳火警，疑似燒雜草不慎延燒到鐵皮屋，詳細起火原因仍有待調查。（民眾提供）

桃園市八德區中山一路某處傳出火警，現場有火焰冒出，消防單位湧入大量報案電話，目前八德分隊已出動救援。

消防局於下午1時53分接獲報案，據了解，疑似是民眾燒雜草時不慎延燒至鐵皮屋，目前無人受困，消防隊正在搶救當中，詳細起火原因仍有待調查。