台灣陸續發生超商店員勸戴口罩遭客人攻擊案件，引發全台警方研擬對策，北部警方鼓勵基層員警到超商用餐引爭議，台南市警方近日與業者舉辦座談會，討論熱烈，基層警員反應「不愛被公眾盯著吃飯」。

屏東發生超商女店員提醒男客戴口罩，卻遭攻擊挖眼、桃園甚至有超商店員勸戴口罩遭客人刺死，全台警方啟動超商防衛行動，除了加強巡邏的常用作為，日前北部警方鼓勵基層員警到超商用餐，引起討論。台南警方近日與業者舉辦座談，研擬適當對策。

有基層警方認為，在超商用餐並不適當，「誰喜歡吃飯被盯著看？」表示寧願在派出所隨時找東西果腹還比較好，也有幹部認為警局可與業者討論，將超商用餐改為喝飲料或咖啡，若遇到突發狀況更容易隨機應變。

台南市警2分局3日召集連鎖超商、加油站業者及守望相助隊共75人，舉辦座談會，探討員工面對暴力案件時，如何提升自我防衛能力。

警方建議業者可在店內建立安全通道及避險空間，如倉庫、辦公室等設置牢固防盜門，透過日常演練，熟悉避險，面對不理性人士時，以自身安全為最高考量，避免觸怒對方甚至與其爭執，有疑慮應即報案，交給員警處置，藉機脫離危害。

警方表示，需在不增加基層警力的勤務負擔下，強化連鎖業者防衛，另鼓勵社區組成守望相助隊。