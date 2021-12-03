巴日混血網紅MAYURI擁有前凸後翹好身材、深邃立體五官，才年僅19歲在網路上就有超高人氣，還是日本男性雜誌的御用模特兒，IG擁有9萬人追蹤，她也時常在社群平台上曬出辣照，日前她上傳一張扮成春麗的照片，超性感裝扮讓網友全都暴動。

MAYURI日前在IG PO出一張照片，只見她綁著兩顆包子頭，穿上中國風旗袍造型的藍色刺繡洋裝，露出一雙穠纖合度的長腿，扮成《快打旋風》的經典角色春麗，模樣俏皮可愛，她胸前大挖洞的設計更是讓深溝全被看光，多了幾分性感氣息。

其中一張照片由上往下拍的角度，MAYURI面露無辜，被網友發現她竟撞臉南韓人氣女團BLACKPINK成員LiSA，同樣有一雙大眼和瓜子臉，電翻一大票粉絲，照片曝光後引起網友熱議，不少網友都直呼，「可愛到翻甜心」、「髮型超級可愛」、「好美喔」、「超棒」。

事實上，MAYURI擁有天使臉孔和H罩杯魔鬼身材，不只是因為優良的先天基因，MAYURI也勤勞上健身房，將自己的體態控制在齡贅肉的狀態，才剛高中畢業的她就已經累積了許多粉絲，未來前途不可限量。