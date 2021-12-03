穿上學士服，戴上學士帽，古寧頭86歲李文現老伯伯開心當了「一日大學生」。（金大提供）

金大「老」同學們體驗和分享手腦並用的課程。（金大提供）

社區長輩與青年「同學」互動交流，體驗和分享手腦並用的課程，非常的有趣和實用。（金大提供）

社區長輩與青年「同學」互動交流，體驗和分享手腦並用的課程，非常的有趣和實用。（金大提供）

金大長照系學生在「一日大學生」活動中，與社區長者一起上課和交流。（金大提供）

金大長照系學生在「一日大學生」活動中，與社區長者一起上課和交流。（金大提供）

穿上學士服，戴上學士帽，古寧頭86歲李文現老伯伯跟著社區老伙伴們，一起走進國立金門大學校園，在歡笑聲中開心當了「一日大學生」，圓了自己再回到學校上課的心願。

金門大學為提升銀髮族的健康生活知能，規畫這項與鄉親進一步拉近距離的「一日大學生」活動，邀請金寧鄉衛生所李淑玫護理師開講，與社區爺爺、奶奶和一起上課的金大學生分享。

其中，86歲來自古寧頭，全班最高齡的李文現老伯伯，還特地穿著學士服、學士帽到校上課。他開心表示，早年因為戰亂和生活環境關係，一直未能好好上學，如今能跟著村裡的老伙伴們與兒孫輩的金大生一起上課，感覺自己一下年輕幾10歲。

同窗上課的古寧頭社區發展協會理事長李金鎗也表示，在金大長照系特聘教授兼健康護理學院院長翁瑞宏、何清松教授帶領系上同學的貼心安排下，讓社區長輩與青年「同學」互動交流，體驗和分享手腦並用的課程，非常的有趣和實用。

校方也特地安排餘興活動，安排老人家一起合唱「愛拼才會贏」，送給有緣同學共習的金大學生，在歡樂、溫馨的氣氛中，為金大「一日大學生」活動留下圓滿的紀錄。

金大校長陳建民表示，因應國內高齡社會的來到，該校特別成立長期照護學系，培育專業照護和管理人才，未來將透過類似的活動安排，邀請社區長者與學生共同學習，落實大學的社會責任。