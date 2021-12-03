韓國樂壇年度盛事「Melon Music Awards 2021（簡稱MMA）」明（4日）登場，豪華陣容包括音源女王Heize、寶藏新秀李茂珍、Trot歌手任英雄，人氣男團「THE BOYZ」、「TOMORROW X TOGETHER」、「ENHYPEN」，女團「STAYC」、「Brave Girls」，以及《玩什麼好呢》限定組合「MSG Wannabe」。

不僅如此，女神IU睽違4年再度現身MMA，她在2017年稱霸三個部門的冠軍，當時與60人合唱團共演的〈Dear Name〉一曲至今仍是許多粉絲心中難忘的一幕，IU透露今年的演出將以「揮別二字頭、迎接三十歲」為主題，將以樂團形式首度演出新曲〈strawberry moon〉，MMA方面更強調：「要讓大家有彷彿親臨IU演唱會的感覺！」

IU將獻唱新歌。（MyMusic提供）

台灣也能零時差收看，台灣大哥大MyMusic將於明天下午5點同步免費直播，特別整理「KPOP盛典必聽攻略」，網羅入圍名單、卡司看點、韓流追星族Podcaster專訪等第一手消息，更加碼推出「韓迷應援點聽活動」，即日起到20日，點聽韓語歌曲次數最多的前100名會員，即有機會抽中Samsonite Red與防彈少年團獨家聯名的限量行李箱。