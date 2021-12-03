中央流行疫情指揮中心因應春節推動「春節期間入境檢疫方案」，分為「14+0」、「10+4」、「7+7」3種，僅「7+7」的前7天可入住集中檢疫所。由於防疫旅館預約困難，加上檢疫所尚未被訂滿，外界好奇是否能開放檢疫所供14天檢疫者使用。對此，發言人莊人祥表示，由於春節需預留備用空間供在家檢疫環境不合適者，以及可能的疫情使用，暫不考慮。

「春節期間入境檢疫方案」中的「7+7」方案，僅開放完整接種滿14天者選擇，入境者前7天可入住防疫旅館或集中檢疫所，後7天則可在家檢疫。其餘2個方案都只能入住防疫旅館。

截至今日下午1時，集中檢疫所2萬1600房中，已有5135間房被約走，空房數為1萬6465間。由於檢疫所尚有量能，加上有防疫旅館訂房較難，外界好奇是否能開放檢疫所供14天檢疫者入住。

對此，莊人祥表示，檢疫所雖然沒全滿，但是春節還是要有備用空間，有些人從國外回來，在家檢疫如不符合一人一室規範，經民政系統訪查後覺得不行，就需要有備用空間，另備用空間也可在有疫情時使用，因此暫不考慮開放檢疫所供14天檢疫者使用。