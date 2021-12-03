衛福部長陳時中昨天在立法院備詢時宣布即日起開打第三劑，但有部分縣市及醫療院所因為不清楚相關規範，或擔心疫苗不夠用，因此不敢貿然開打，昨天全台共63人接種第三劑疫苗。中央流行疫情指揮中心莊人祥表示，目前第三劑打的是莫德納，各縣市應該都是足夠的。

第三劑新冠疫苗昨天開打，僅開放莫德納一種廠牌。莊人祥表示，目前各縣市莫德納疫苗量應該都是足夠的，不管要打第一劑、第二劑、混打第二劑，或是超過5個月要加打第三劑，都是可以配合的。

最新發表在《刺胳針》（Lancet）期刊的英國研究指出，用全劑量莫德納做加強劑，可讓兩劑AZ接種者抗體水平提高32倍，兩劑BNT者抗體則提升11倍。 醫療應變組副組長羅一鈞說明，該研究針對2劑AZ、BNT的民眾，每一組各挑100人，追蹤其接種第三劑後的抗體反應、細胞免疫、副作用。

研究結果顯示，不管第三劑是施打哪個廠牌，包括BNT或AZ、莫德納，抗體都會增加，但以「全劑量莫德納」增加幅度最高。羅一鈞說明，接種全劑量莫德納產生發燒、疲倦的反應比其他組別高一些，當免疫反應強，副作用也會多。

羅一鈞說，目前國內使用的第三劑是半量莫德納，是為了減少副作用的產生比例，要看大家是要追求免疫反應更高為主，還是希望避免副作用；目前半劑量莫德納、全劑量BNT或AZ都是可以接受的。

至於未來第三劑是否會考慮半劑量BNT？？羅一鈞強調，目前各國共識是BNT全劑量比較足夠，現階段如果國內開放BNT作為第三劑，應該也會以全劑量為主；因為莫德納原本一劑的抗原劑量就超過BNT，即使半劑還是勝過BNT，如果BNT再改成半劑，蠻多專家擔心效果會不如預期，還需要多一些研究來佐證BNT打半劑是否可行。

昨（2日）國內疫苗接種共16萬5188劑，其中包含第三劑63劑。目前疫苗涵蓋率第一劑為78.08％，第二劑為58.59％。