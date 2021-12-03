黃姓女列車長一度被王男逼到列車角落。（翻攝「靠北台鐵」臉書社團／石秀華高雄傳真）

台鐵又傳列車暴力事件，昨（2）日下午1名王姓男子帶著單車從九曲堂站搭乘往嘉義的區間車，黃姓女列車長驗票時，出言糾正王男要將單車放置物架，以免擋住車門開啟；未料王男卻情緒失控，罵三字經還作勢出手攻擊，列車長一度被逼至角落，民眾將王男囂張行徑PO上臉書社團「靠北台鐵」，警方事後查出王男12天前曾在列車上吸食強力膠，將通知王男到案說明。

台鐵昨日下午由潮州開往嘉義的3212次區間車傳出列車長險遭男姓旅客暴力相向事件！1名58歲的王姓男子帶著單車上車後，列車在下午13時55分許行經九曲堂至鳳山站之間，黃姓女列車長對王男進行驗票，由於王男將單車靠在身體，列車長好意提醒王男應將單車放在置物架上，以免擋住列車門開啟。

未料，列車長的勸戒言語當下卻激怒王男，王男怒嗆三字經還作勢出拳要打列車長，列車長一度被逼得往後退到角落，王男最後在鳳山站下車；王男的暴力行為的過程被其他旅客目擊拍下後，PO上臉書社團「靠北台鐵」；有網友看到貼文指「支持台鐵報警」，也有網友認為「應該發給車長瓦斯噴霧氣防身！」、「恐嚇罪成立」。

鐵路警察局高雄分局今天表示，昨晚接獲影片後，主動了解；警方經由影片確認涉嫌人為高雄所建檔經常滋事分子王男，並查出王男曾在11月22日時，在行經九曲堂的區間列車上吸食強力膠被旅客檢舉，警方依違反社會秩序維護法移送法院裁罰。

黃姓女列車長今前往台鐵高雄分局嘉義所完成報案程序後，警方將通知王男到案說明，以釐清相關案情。