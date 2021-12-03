中央銀行標售1700億元364天期定存單，得標加權平均利率0.333％，創一年半新高，較上月的0.260％，上揚7.3個基本點（1個基本點是0.01個百分點），且已連續九個月走高，主要因年關資金需求及升息預期，投標總額大減至1.37倍、創二年半新低，顯現相對保守的態度。

根據央行公布的364天期定存單標售結果，共吸引2324億元資金進場搶標，投標倍數大降，遠低於長期平均約2倍以上的水準，結果得標比率也衝高至逾七成的73.15％，反應在得標加權平均利率續揚，回到去年中的水準，且略高於市場預估的0.31～0.33％區間。

央行是在2010年4月開始標售364天期定存單，提供銀行過剩資金去化管道，標售金額1000億元。2014年2月提高到1200億元，2015年3月再增至1300億元、同年6月又上調為1500億元，2016年2月加碼至1600億元，2017年5月提高至1700億元至今。