在世界人權日前夕，中華人權協會今天公布2021年「十大人權新聞」，入選為第一名人權新聞是「反萊豬遭查水表」，新聞主角醫師蘇偉碩表示，台灣歷經多次政黨輪替，本以為人權愈來愈進步、政治愈來愈民主，但卻因反萊豬言論被查水表，引起全民恐慌，讓民眾活在言論上無法免於恐懼自由的狀態。

中華人權協會理事長高思博、國民黨立委林為洲、李貴敏、醫師蘇偉碩等人，上午共同舉辦2021年度十大人權新聞發布記者會，包括開放萊豬、新冠肺炎涉及的人權議題、跟騷法、法稅改革、不當盤查、原住民自治等都列入票選。

其中被遴選為第一名的人權新聞是「反萊豬遭查水表」，該新聞主角蘇偉碩無奈表示，今天出席不知道要高興還是悲傷，作為人權新聞當事人，並非因他在人權上做了多少奮鬥，而是本身遭遇提醒民眾，歷經幾十年來民主運動發展，實現多次政黨輪替，但民主卻倒退到如此地步，若沒有思想與言論自由，也不過是行屍走肉。

蘇偉碩指出，近日有立委遭受身體暴力，先前也因其意見不同於黨意言論，遭受非常多的網路霸凌、言語侮辱，政府必須正視言論自由正在台灣消逝的事實。

李貴敏說，綜觀十大人權新聞，可以發覺民眾深深的憂慮，尤其才發生的高嘉瑜遭施暴案與超商店員遭刺殺案，雖因時間緊迫，來不及列入，但同樣反映民眾尤其女性，對生活四周充斥暴力等不確定因素的威脅，對被害者與弱勢者人權的保障，都處在相當危急的地步。

李貴敏批評，但政府始終無知無感，蔡英文總統的社會安全網一再跳票，都讓人權保障形成一塊明顯的缺口。

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