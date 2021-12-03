防疫需求延續逾20個月的台灣境管制，限制人員的移動。美商摩根大通集團（J.P. Morgan）最新向台灣員工宣布，支持需要前往海外探望直系親屬的員工，公司將補助員工因隔離檢疫所產生的費用，一次申請最多可達3500美元，將近新台幣10萬元。

該公司表示，此項補助計劃實施時間為2021年12月1日至2022年11月30日，在這段期間因探訪親屬需要自費隔離檢疫的員工，可申請補助1次。

補助員工隔離檢疫費用的適用對象，摩根大通表示，適用於所有在台灣的執行董事（Executive Director）職級、或以下的員工，目的是協助員工支付因前往海外探訪親屬所產生的防疫旅館的隔離檢疫費用。至於直系親屬的範圍，包括配偶/伴侶、子女（含成年子女）、父母及祖父母。

基於關注員工的健康與福祉，2021年上半年本土疫情爆發之始，摩根大通宣布提供台灣員工補助，用於購買在家辦公所需的科技及電子設備。集團亦設有全天候的員工協助服務，為員工和他們的直系親屬提供有關身心健康、家庭關係、法律方面的諮詢。