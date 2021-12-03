今年公費流感疫苗自10月1日開打，受到新冠疫苗同步接種的影響，今年打氣較弱。中央流行疫情指揮中心公布最新接種數據，目前共接種510.6萬劑，較去年同期少60萬劑，發言人莊人祥認為，已經算是相當不錯了。

莊人祥表示，今年在新冠疫苗繁重壓力下，同時來施打流感疫苗，幾乎沒什麼宣傳，但民眾已養成習慣，同時透過校園接種、長者社區接種站等，到目前為止打了510.6萬劑，去年同期是579萬劑，只差60萬左右，在這樣狀況下已經算是相當不錯了。

公費流感疫苗開打至今，偶有單周70、80萬劑接種的好成績，其餘每周約40、50萬劑，本周（11月26日至12月2日）僅接種26.2萬劑。莊人祥說，本來到12月接種速度就會比較緩，但即使到1、2月還是會有人打，也鼓勵公費對相可以盡速接種。

媒體詢問，如果施打人數持續下降，是否考慮擴大公費對象？莊人祥表示，目前讓公費對象先打，觀察接種趨勢，到月底應該有機會超過600萬劑，到時候看施打狀況再決定。