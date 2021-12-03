台中第二選區補選選情白熱化，有里長舉辦餐會提供「炒米粉」，遭民進黨陣營質疑是賄選，台中地檢署昨傳喚里長與里民，釐清是否違反《選罷法》。對此，國民黨台中立委參選人顏寬恒今痛批是國家濫權，資深媒體人趙少康亦發聲聲援，怒轟民進黨奧步注定失敗。

對於檢警的動作，顏寬恒今（3日）在臉書發文表示，選舉期間的里民聯誼座談，居然會造成這樣的軒然大波，民進黨在辦理公投說明會及造勢活動時，也都提供肉粽、肉包等給與會民眾食用，但只要不是民進黨舉辦的活動，就被曲解成「違法、涉及賄選」，而且為何只辦與他相關的活動？

顏寬恒指出，法務部早在民國100年發出函釋，「提供參加民眾適度茶水、簡便餐飲不構成賄選」，不免令人感到在民進黨執政下的台灣有警察國家復辟之虞。顏寬恒痛批，民進黨的兩套標準實在發揮得淋漓盡致，而且透過執政的強大權利，調動檢警進行大動作的搜查，企圖恐嚇善良的鄉親，讓大家領教執政的厲害。

許多網友都在其po文底下加油打氣，趙少康也現身留言表示，民進黨一貫只會打抹黑戰、亂帶風向，選民都看在眼裡，請蔡政府回歸政策討論，候選人應該提出對海線鄉親生活、經濟、健康有益的政策，爭取選民認同，不要小看民眾智慧，民進黨奧步注定失敗。