Alphabet旗下谷歌公司周四表示，基於Omicron新冠變種病毒引發的擔憂日益加劇，以及公司祭出的強制接種疫苗規定面臨阻力，谷歌全球員工於明年1月重返辦公室的計畫將無限期延後。

谷歌8月時表示，公司將結束自願居家上班的政策，預期最快自明年1月10日起，員工每周約有三天應該進辦公室。不過谷歌高層在周四通知員工，公司將延後重返辦公室的最後期限。

谷歌表示，近幾周來已經有近40%的美國員工進辦公室上班，其他地方的比例更高。

CNBC上周報導，谷歌要求負責美國政府合約的員工必須接種新冠疫苗的規定，已經遭到數百名員工抗議。

在新冠疫情爆發後，谷歌是第一批要求員工居家上班的公司之一。由於近來部分地區的疫情再度升溫以及Omicron變種病毒快速擴散，打亂了重返辦公室的計畫，企業高層可能會考慮為員工提供不同於以往且永久的上班模式。

歐盟公衛部門在周四早些時候表示，截至目前為止，歐洲已出現79個Omicron變種病毒確診病例。