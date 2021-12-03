世界衛生組織(WHO)3日表示，亞太地區應提升抗疫醫療量能，並要幫當地民眾全面施打疫苗並完整接種，因為傳染力強大的Omicron並非好惹對象，且來勢兇兇。

11月底，Omicron首度在非洲南部被發現後，WHO稱之為一種高關注變異株(VOC)。同時，醫療專家也正深入了解這種新變種病毒特性。

全球各地相繼傳出Omicron入侵消息，除歐美外，亞太區的澳洲、日本、韓國、新加坡、馬來西亞以及印度等，都有感染Omicron消息傳出。同時，許多政府更是以近乎鎖國的方式，做為阻止Omicron入境手段之一。

WHO位於西太平洋區域部門指出，有效邊境管制可以為更完善的抗疫布置，爭取多一點時間。至於區域內每個國家以及每個社區，都必須為可能將暴增的新冠病例做好準備，但不能只依賴境管而已。根據現有的資訊，對付Omicron使用目前的抗疫方式即可。

WHO強調，必須從先前對抗Delta中吸取經驗，弱勢族群一定要全面接種疫苗，民眾也一定要戴好口罩、避免不必要群聚、以及維持安全社交距離等。

就在美國爆出分別有5個州都出現Omicron病例的隔一天(12月3日)，澳洲成為最新一個又被Omicron成功滲透的國家，因為當地已出現社區傳染。