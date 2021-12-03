根據今年第二季聯徵中心與不動產資訊平台統計資料顯示，全台的房貸期數都呈現拉長趨勢，新竹縣與新竹市的房貸期數分別達到297個月與301個月，房貸期數超越六都，同時聯徵中心統計今年第二季新竹縣與新竹市的房貸成數分別達75.64%與75.99%，成數也略為領先六都，新竹地區購屋人出現「貸好、貸滿」的房貸趨勢，平均購屋總價也突破千萬元，超越六都的桃園、台中、台南、高雄等都會區。

不動產資訊平台統計顯示，主要都會區2021第2季新增購置住宅貸款平均貸款期數，前兩名就是新竹市301個月與新竹縣297個月，新竹市的平均房貸已經達到25年，第三名則是台南市的294個月，桃園市292個月，台中市289個月，最少的是台北市的278個月。

若比對聯徵中心今年第二季資料則可發現，新竹縣與新竹市平均核貸成數也高於六都，新竹市平均購買1059萬元，核貸成數為75.99%，新竹縣則是平均購買1175萬元，核貸成數為75.64%，核貸成數最低則是房價最高的台北市，平均購買2340萬元，核貸成數為71.65%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，新竹的購屋人以園區客為大宗，他們申請房貸時普遍有4大優勢「年輕、屋齡新、收入高、上市櫃公司」，銀行針對房貸的授信評估，會注重房屋的品質與申請人的財務能力，新竹的園區客不少是高收入且在上市櫃公司上班，收入好且穩定，且購置新房子的比例很高，這些都是銀行評估時較為吃香的條件，因此能夠貸到較高的成數與較長的房貸期數。

以前利率較高的時候，長輩可能想不要貸那麼多，盡量早點還完，但在目前超低利率的環境，購屋人反而想多貸一點，不要太早還完，現在利息便宜身上多留一點現金運用，另一方面也是因為房價上漲，拉長貸款期數可以降低每月負擔，也才能跟上已經上漲一大波的房價，因此會看到國人購屋出現「貸好、貸滿」的現象。

曾敬德建議，雖然目前利率較低，但若是財務槓桿的比例過高，可能未來一旦開始升息，或者收入狀況有所改變，都會感覺到房貸壓力開始增加，建議還是審慎使用30年期房貸與寬限期等措施，若手上有閒置資金，也可以提前還款。