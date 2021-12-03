2021年新台幣兌美元匯率依舊強勢，帶動美元投資熱，前10月美元投資型保單新契約保費約新台幣2353億元，比去年同期成長逾116％，翻倍成長的速度，已讓美元投資型新契約保費創同期及全年新高，估計全年可有逾新幣2700億元。

美元投資型保單新契約保費大幅成長，美元利變保單仍是2021年傳統保單主力，前10月亦銷售約新台幣2551億元，全年則可望破3000億元。前10月合計美元保單新契約保費已達4904億元，比去年同期成長近21℅，全年應可有5700億元左右，創美元保單史上最大銷售量，占新契約保費56％以上，亦是壽險史上新高占比。

美元保單走紅有二大原因，一是2021年至今新台幣兌美元匯率仍在27元多，尚未回貶見28字頭，是新台幣相對強勢的時期，保戶拿新台幣兌美元投保，期盼未來保單滿期或贖回時，新台幣兌美元回貶，還有匯兌利益可賺，如今年熱賣的月月配息型類全委投資型保單，保戶想賺年化5％左右的固定撥回率，還有資本市場上揚的額外投報率，再加上匯兌利益，所以幾張熱賣投資型保單，美元計價賣得比台幣款好。

二是美元傳統型保單利率比新台幣高，保單預定利率至少高1～2碼（1碼等於0.25個百分點），美元宣告利率亦在3％附近，新台幣則低於2％，利差也是美元保單高，所以一樣是利變保單，保戶幾乎都選美元利變。前10月扣除健康險、傷害險的傳統保單新契約保費約3422億元，美元保單就占近75％；投資型保單前10月新契約保費4830億元，美元計價約近49％，主要是今年還有純台幣的台股基金保單熱賣，但投資型的美元占比及美元新契約保費已是歷史新高。

壽險業者預估，美元保單不只今年熱，2022年依舊是主流，主要是上半年利率環境未變，若投資市場也續熱，則美元利變保單及美元投資型保單還是會賣最好。

至於2018年外幣保單新契約保費曾高達6180億元，主要是當年新台幣兌美元是30元左右，美元契約保費172億美元，換算新台幣業績就逾5200億元，人民幣投資型保單也熱賣約新台幣450億元，澳幣傳統型加投資型也賣逾新台幣300億元；2021年人民幣與澳幣則幾乎賣不太動。