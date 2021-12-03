立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴震驚社會，並爆出網軍案外案，引發社會關注。國民黨台北市議員游淑慧今(3日)在臉書表示，這幾天看各種爬文爆料，短短三天，林秉樞故事超展開，而目前林遭羈押禁見，家暴或約會暴力案件，羈押有理，「但檢方是否認為，林秉樞還有共犯會串供？」

游淑慧在臉書指出，今天午間與立委蔣萬安在北市內湖路一段，向內科的朋友們公投街講，天氣好好；但她岔個題外話，表示這幾天看各種爬文爆料，短短三天，林秉樞故事超展開，從動手打人的渣男、各方加碼爆料、又被起底身兼網軍頭子等等爆料，甚至上升變成國安陰謀論。

游淑慧直言，反正檢調第一時間已經超迅速把林秉樞羈押禁見，大家掰故事很方便，反正他也無法反駁。不過，她也說，羈押禁見防止逃亡與串供，家暴或約會暴力案件，羈押有理，但檢方是否認為，林秉樞還有共犯會串供？

林秉樞遭檢方依意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害祕密、妨害電腦使用等7罪嫌聲押禁見；法院認為林男犯罪嫌疑重大，有湮滅證據、勾串證人及反覆實施恐嚇犯行之虞，裁准收押禁見。

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