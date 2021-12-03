中寮鐵路今天通車，外媒報導，這項工程為促進區域互聯、振興寮國經濟帶來希望；但也有專家質疑能否真正造福廣袤的寮國農村地區，與此同時也存在寮國債務等問題的隱憂。

綜合澎湃新聞、環球時報等陸媒報導，中寮鐵路3日通車，這是北京「一帶一路」倡議提出後，首條以中方為主投資建設、全線採用中國技術標準、使用中國設備並與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路，從昆明起始經過中寮邊境友誼隧道進入寮國，抵達首都永珍，營運後，昆明至永珍可望實現當日通達。

報導說，人口720萬的寮國基礎設施薄弱，此前僅有總長4公里的鐵路，而如今時速160公里的列車將穿行而過，全長1035公里的鐵路線，雲南境內計613公里，寮國境內420公里，「老撾（寮國）自此邁入鐵路運輸時代」。

另據美聯社，中寮鐵路有助於中國西南地區與外部市場相連，可能成為連接中國與泰國、越南、緬甸、馬拉西亞、新加坡未來區域網路中的一環。寮國領導人也表示，希望透過這條鐵路更好地與中國、歐洲市場相連，為該國經濟注入活力。

不過，美聯社引述華府全球發展中心研究員莫里斯（Scott Morris）說，中寮鐵路可能為中國和一些國家帶來非常積極的經濟回報，但對寮國來說，確實的經濟利益「目前還不容易看出來」。

他說，這條線路在寮國只有21站，更多是為了滿足中國快速到達外國港口的需要，而「一條旨在為老撾廣袤農村地區服務的鐵路應設立更多站點」。

此外，這條耗資59億美元的鐵路會增加寮國的債務風險。在兩國合資成立的寮中鐵路公司，中方占70%股份，寮國國有公司占股30%。兩國政府表示，貸款占該鐵路投資的60%。

報導引述標普全球評級公司基礎設施融資專家說，這樣的債務負擔異常沉重，償還風險相當高。

報導表示，寮國的未償債務相當於該國年經濟產出的2/3，其中大部分是對中國的債務。寮國被視為處於高債務風險的貧困國家之一，鐵路可透過連接農村市場與外部市場來提高收入，但這種回報可能需時數十年，而鐵路在設備、土地和建設方面需要大量支出，一開始就背負高額債務的營運商需要儘快獲得收入來償還貸款。

澳洲國立大學的東南亞專家芮孟（Greg Raymond）對美聯社說，「若鐵路不能盈利，寮國就會面臨真正的債務問題」。

另一方面，環保人士也批評，鐵路工程破壞了自然棲息地，威脅寮國的瀕危物種。

與此同時，當地一些民眾則對鐵路及可能的未來表示憧憬。法新社稍早前引述一名寮國鄉村草莓農場商表示，他目前需要3至4小時才能將草莓透過公路運到永珍，希望新鐵路能將運送時間縮短一半，也方便遊客前往露營、採摘漿果。

當地旅遊業也期待歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的無情打擊後，能藉此獲得一劑強心針。