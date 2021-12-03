↑莉娜庫德里（前）與艾森尼貝斯利在《仰望星空的少年》譜出廢墟中的愛情。（海鵬影業提供）

↑凱薩獎女星莉娜庫德在《仰望星空的少年》藉摩斯密碼傳情。（海鵬影業提供）

法國凱薩獎女星莉娜庫德里（Lyna Khoudri）在新作《仰望星空的少年》飾演在待拆除建築「加加林社區」底層長大的機械工程師黛安娜，陪伴高大善良的男主角「尤里」艾森尼貝斯利（Alseni Bathily）大作「太空夢」，兩人在暗黑建築中以手電筒燈光打出摩斯密碼的傳情戲更是浪漫破表，不僅助該片入圍坎城影展競賽片，連她演出的新片《法蘭西特派週報》也一併入選坎城，與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）譜出學運中愛恨交織的戀曲，堪稱近年最炙手可熱的新星之一。

莉娜庫德里出身自法國斯特拉斯堡國家劇院，向來與女導演特別有緣，在學時就曾演出北非裔女導演索非亞賈馬的電影《祝福》，並憑藉「阿爾及利亞少婦」一角，入圍凱薩獎最佳女主角，並勇奪威尼斯影展「地平線」最佳女主角大獎。2019年，她更因演出俄裔法籍女導演莫妮亞梅杜爾的《女孩要革命》，一舉勇奪凱薩獎最佳潛力女星大獎。

人氣正旺的莉娜，最近在法國雙導演芬妮莉雅塔德（Fanny Liatard）與傑瑞米托魯伊（Jérémy Trouilh）處女作《仰望星空的少年》飾演男主角尤里的青梅竹馬好友黛安娜。有趣的是，片中的她卻是個機械工程師，看待事情十分務實，好奇心卻驅使她加入了尤里的太空夢行列。片中以廢墟搭建而成太空艙，在逆境中綻放最強生命力，致敬了人們最卑微的願望，獲美國爛番茄網站100％超高評價，連《綜藝報》都讚賞該片「逆境而生，夢想感人」。

《仰望星空的少年》描述16歲的尤里居住在老舊的「加加林」社區，從小母親就離開了他。自食其力的他，一直有個夢想，希望有朝一日能像心目中的英雄—史上第一個太空人「尤里加加林」（Yury Gagarin）遨遊天際。他在孤立無援下，獲得了機械工程師黛安娜（莉娜庫德里 飾）的幫助，兩人在相互欣賞、彼此鼓勵下，一同奮力搶救建築物免於被拆毀。

該片改編自巴黎真實事件，史上第一位進入外太空的蘇聯太空人尤里加加林，曾親臨這座以他命名的社區落成典禮。電影不僅拍攝於該社區拆除期間，更將昔日故事與虛構劇情交錯，讓人物與建築共情共振，從殘酷現狀中綻放出浪漫奇想。全片遠眺的鏡頭宛如漫遊於太空，呼應著虛擬幻想與現實生活。《仰望星空的少年》，今天（3日）起在全台戲院上映。