民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞昨遭法院裁定收押禁見，並被押送台北看守所，並入住北所名人套房「忠三舍」，與一名詐欺犯同房。林男今在北所度過第二夜，據了解，林男情緒、飲食都沒有異狀，但因與室友、所方人員都不熟，因此話並不多。
至於林秉樞曾透露他有睡眠障礙、長期服藥的問題，所方表示，昨日有幫林抽血、健檢，經醫師指示後有拿一些藥物給林男服用，至於服用何種藥物、是否需長期服藥，這方面不予透露，不過林男早餐、午餐都有吃光。
民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，林秉樞昨遭法院裁定收押禁見，並被押送台北看守所，並入住北所名人套房「忠三舍」，與一名詐欺犯同房。林男今在北所度過第二夜，據了解，林男情緒、飲食都沒有異狀，但因與室友、所方人員都不熟，因此話並不多。
至於林秉樞曾透露他有睡眠障礙、長期服藥的問題，所方表示，昨日有幫林抽血、健檢，經醫師指示後有拿一些藥物給林男服用，至於服用何種藥物、是否需長期服藥，這方面不予透露，不過林男早餐、午餐都有吃光。
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