美國紐約州州長侯可今天說，州內出現5例Omicron變異株病例。Omicron已在美國5個州現蹤，累計10起病例。公衛專家警告，Omicron在全美擴散是「遲早的事」。

路透社報導，加州、科羅拉多州和明尼蘇達州都已出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株病例，患者皆已完全接種疫苗、症狀輕微；夏威夷則通報一名未接種疫苗的病患出現中度症狀。

侯可（Kathy Hochul）在記者會中表示，紐約州的Omicron確診病例之一是一名67歲、住在長島（Long Island）的女性，最近從南非返美後出現頭痛和咳嗽等輕微症狀。

這名女性11月25日返國入境時篩檢為陰性，但30日再次採檢時呈陽性，結果已送往實驗室做進一步檢驗。

侯可說，這名女性有「一些疫苗接種史」，但還不清楚是接種過幾劑疫苗；另外4起病例是紐約市居民，目前還缺乏更多資訊。

侯可說：「沒有理由驚慌。我們目前還沒有更多資訊，但我們認為之後還會出現更多病例。每個人所能做的最好事情，就是明白我們對這種變異株並非束手無策。我們知道疫苗將有助於確保減少重症。」

明尼蘇達州的病患是美國首例Omicron變異株社區傳播病例，這名已完整接種疫苗的男子最近曾前往紐約市參加會議。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）在聲明中說：「我們注意到明尼蘇達州的一例Omicron變異株病例與前往紐約市參加會議有關，我們應假設Omicron變異株已在本市社區傳播。」

夏威夷今天也證實出現一例社區傳播病例，衛生當局表示，這名感染者沒有旅行史，且曾感染COVID-19。

科羅拉多州衛生官員說，一名感染Omicron變異株的女性最近剛從南非旅行回來。

加州昨天通報一例完整接種疫苗、前往南非後感染Omicron的病例；洛杉磯郡今天證實又出現加州第2起Omicron病例。

喬治華盛頓大學（George Washington University）公衛教授溫麟衍（Leana Wen）表示，Omicron變異株病例在全美各地出現是「遲早的事」。

溫麟衍曾任巴爾的摩市（Baltimore）公共衛生局長，她在推特發文說，明尼蘇達州的病例「意味（Omicron變異株）已在美國擴散，還會出現更多病例」。

整體上，美國的完整接種疫苗覆蓋率約6成，相當於約1億9600萬人，在已開發國家中敬陪末座。美國迄今已逾78.6萬人染疫病故，光是今年11月就有3萬7000人病歿。