即使新冠肺炎疫情持續威脅全球經濟，但股市、債市甚至是虛擬貨幣市場的表現未受影響，甚至出現難得一見的大行情，然而巴菲特搭檔、波克夏Berkshire Hathaway副董事長蒙格（Charlie Munger）卻認為，當前的金融環境比1990年代後期的網路泡破更加瘋狂，甚至批評虛擬貨幣不應該存在。

綜合外媒報導，蒙格談到近年金融市場的盛況時表示，「我認為就估值而言，網路泡沫時期比我們現在擁有的還要瘋狂，但從整體的角度來看，我認為現在這個時代比網路泡沫時期還要瘋狂。」

蒙格再次重申他反對虛擬貨幣存在的立場，「我永遠不會購買虛擬貨幣，甚至希望它從來沒有被發明過，我認為中國人做了正確的決定，那就是禁止它們，而我的國家則做了錯誤的決定。」

蒙格補充說道，「相信我，創造虛擬貨幣的人不會為客戶著想，而是為自己著想，我對虛擬貨幣有不同的態度，應該向人們出售對他們有益處的東西，而不是透過藉由出售對他們不利的東西來賺錢。」

此外，蒙格也說明自己對美中惡鬥的看法，他說：「我認為在大陸有深度參與的澳洲會是比較有建設性的角色，澳洲可以幫助大陸與美國更加理性，達到緩和緊張情緒的作用，我相信這兩個國家會磨合出比較可以接受的關係。」