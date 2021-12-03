民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，震驚社會，近日林男背後的政商脈絡及暗黑網軍勢力被媒體一一揭露後，如雪球般越滾越大。國民黨文傳會副主委林家興指出，民進黨多行不義，包括施壓媒體的綠營大咖、造謠抹黑網軍所形成的「黑暗勢力」，終於都在此事件中被曝光在民眾面前，不但將成為公投案綠營最大破口，更造成社會極大的紛擾不安，蔡英文總統應出面向國人說明。

林家興指出，林秉樞案爆發後，綠營人士幾乎噤聲隻字不提側翼、網軍攻擊造謠，竟然還用「林秉樞恐是中共同路人」這種荒唐理由搪塞民眾，事實上根據相關人士指證歷歷，林秉樞不但找政商高層施壓週刊報導，甚至包括總統府國策顧問等政商要角，用高層力量逼迫媒體改口「事情不存在」，蔡英文身為總統應該出面解釋，究竟是哪些綠營大咖、黨政高層不惜干預媒體第四權，幫忙林秉樞施壓媒體？

林家興分析，在林秉樞案中，綠營的網軍操作讓人「細思極恐」，先是有挺綠帳號在網路論壇幫忙帶風向抹黑，後被媒體人抓出，原來連高嘉瑜上節目時都有網軍帳號以「抖內」方式進行恐嚇，這種砸下重金造謠抹黑的手法，都需要檢警介入徹查。

林家興指出，在施暴案爆發之後，與台獨機關槍李柏璋有關的帳號「crazywinnie」（沒品維尼）在網路論壇帶風向護航林秉樞，而李柏璋曾任陳亭妃胞妹、台南市議員陳怡珍的辦公室助理，更被抓出其言論「只捧陳亭妃」，甚至攻擊綠營從政黨員，這次還對受害者帶風向抹黑，足見民進黨的網軍內鬥令人觸目驚心，更傷害台灣民主。

林家興批評，林秉樞長期以筆名「Raphael Lin」在台灣智庫「思想坦克」接受稿費撰文攻擊在野黨、為民進黨帶輿論風向，而台灣智庫創辦人正是林佳龍，董事長是現任總統府國策顧問吳榮義，對於和林秉樞的關係，兩人也有義務表態說明，以正社會視聽。