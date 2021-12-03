台積電(2330)休息，台股今天震盪小跌作收，收在17697.14點，下跌27.74點，跌幅0.16％，成交金額3252億元。台股本周強勁彈升，上漲327.75點，漲幅1.89％，成交金額略微放大，日均量來到3578億元。

昨天強勢的航運股、台積電雖然回檔整理，但還有其它個股接棒演出，像是聯電(2303)在力積電(6770)即將上市比價行情預期心理，表現不弱，宏達電(2498)漲勢又起，元宇宙概念股往上攻堅，盤面可用之兵仍多下，加權指數收盤僅小幅下挫。

資深分析師柯孟聰指出，之前國際股市利空陰影，指數回測年線獲得支撐，本周再度測試季線及半年線後強彈，使得長多格局能夠延續，而月K線至12月為第21個月費波南西大轉折，有機會再見到高點。接下來觀察指數創高時是否有背離跡象，另外，守穩季線前，逢回還是偏多操作，投資人應保留現金，隨時因應可能面臨的長多修正。

凱基投顧認為，2022年的台股將是機會與風險並存的一年，預見本波經濟復甦以來的首波製造業庫存回補週期將於明年上半年觸頂，主要近期製造業庫存已較平均水準高出2個標準差，倘若未來半年庫存始終維持高檔，意味庫存調整機率將會升高。不過，經過一到二個季度的庫存調整後，待年終銷售旺季來臨，明年第三季末將再重啟另一波庫存回補週期，並延續至2023年，預期2022年台股將是開高走低第四季再反彈格局。