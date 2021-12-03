IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)雖受PCB需求轉淡影響，2021年11月合併營收降至47.63億元，仍創歷史第三高、表現持穩高檔。美系外資預期在ABF載板需求持續暢旺帶動下，南電第四季營收及獲利將持穩第三季高檔、毛利率可望續升。

南電公布2021年11月自結合併營收47.63億元，雖較10月51.02億元新高減少6.65％、仍較去年同期36.52億元成長達30.41％，改寫同期新高、亦創歷史第三高。累計前11月合併營收473.2億元，較去年同期347.81億元成長達36.05％，持續提前改寫年度新高。

南電先前法說時表示，將持續拓展高階ABF載板、系統級封裝（SiP）BT載板及高密度連接板（HDI）等高值化產品。台灣廠聚焦優化先進製程，生產高層數、大尺寸及細線路產品，中國大陸昆山廠則量產更多成熟產品，進一步擴大市占率，看好未來銷量持續增加。

同時，南電持續擴增高階載板產能，昆山廠新增1成產能已於第二季滿載，明年首季將完成BT載板新產能及錦興廠ABF載板去瓶頸。其中，錦興廠去瓶頸的部分ABF載板新產能已在本季小幅開出，預期明年首季開出後將增加逾1成產能。

其次，南電樹林廠第一期及昆山廠第二期ABF載板擴建，均預計2023年首季投產，呂連瑞指出，目前預期樹林廠第一期新產能開出進度有機會提前，昆山廠ABF載板第二期擴建則預計2024年首季投產。

呂連瑞表示，南電今年資本支出全年估達約80億元，上述擴產計畫不包括去瓶頸的總資本支出規模估達285億元，產能較去年底增加達70％。同時，未來將依市場供需狀況，不排除再規畫擴建載板新產能，使營收持續成長、獲利穩定增加。

美系外資認為，南電第四季ABF載板持續滿載、平均售價季增5～8％，BT及SiP載板稼動率略降至95％，PCB及高密度連結板（HDI）則出現季節性修正。整體而言，預期南電第四季營收將持平第三季、年增29％，但毛利率可望續升，帶動獲利持平第三季高檔。