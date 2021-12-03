DRAM廠南亞科(2408)公布2021年11月合併營收72.57億元，較10月微增0.71%，為近八個月以來次低，較去年同期仍大幅增加48.15%。公司看第4季DRAM產業將步入修正期，業績預估將比上季下滑。

南亞科本季受到供應鏈缺料干擾，出貨量減少，10月營收72.05億元，降至今年4月以來，也是近7個月新低，11月營收微增，仍是4月以來的次低點。隨著傳統旺季已過，且市場變數增多，公司看第4季DRAM產業將步入修正期，但預料修正是短期以及修正幅度不大。

受惠產業復甦加上價格調漲，南亞科今年營收仍可比去年大幅成長，公司1~11月合併營收786.68億元，較去年同期增加40.66%。

針對本季展望，南亞科總經理李培瑛先前表示，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，市場還是有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。整體來看，市況修正是短期、不會是長期修正，修正幅度也不會太深，預計明年首季可能回穩也可能續修正。