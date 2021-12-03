花蓮先期轉運站已近完工，經委外招標，工程驗收點交後，預計明年3月即可營運。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮先期轉運站主體結構已完成，正進內部裝修及細部工程。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

蘇花改通車後，花蓮縣府在花蓮火車站旁興建規劃「先期轉運站」，主體結構已近尾聲，現進行室內裝修及細部工程，目標明年3月試營運，內建13個月台、整合9家客運進駐，提供旅客在國道、公路及市區客運或鐵路上的轉乘服務。針對近日外縣市有客運業停駛消息，縣府建設處說，花蓮不會受影響，會保障旅客搭乘權益。

花蓮縣政府向中央爭取多元推升計畫核定7000萬元興建花蓮先期轉運站，轉運站整合花蓮縣國道客運、公路客運及市區客運，內部建置1層樓、有13個月臺、9家客運業者進駐，未來將提供長途國道客運及短途市區公車路線及人流轉乘，讓遊客及市民搭乘公共交通工更為便利。

這項工程計畫稍有延宕，因歷經3度招標，才在去年2月底成功脫標，並於3月5日開工。目前工程進度達93%，預定年底完工並完成委外招標，待工程驗收點交後，即可進行營運籌備。

縣府建設處副處長張志豪說，轉運站委外營運後，廠商須與各客運業者測試動線並協調工期，目標明年3月試營運，春節期間民眾搭乘客運不受影響，仍依往年各客運業者提供的搭乘地點及購票方式進行，若有需求也會協調增開班次，疏運旅客。

花蓮先期轉運站進駐9家業者，包括花蓮客運、太魯閣、華聯、鼎東、首都、台北客運、統聯、噶瑪蘭及國光等。另設購票亭、無障礙廁所及販賣店等。

行使路線，涵蓋國道客運「南港─花蓮」、「板橋─花蓮」2條路線；市區客運包括301花蓮火車站─東華大學、303花蓮火車站─大農大富平地森林園區、304台灣好行東海岸線、305花蓮火車站─水源村、307花蓮火車站─慈濟科技大學─東大門夜市、308飯店接駁線（花蓮火車站─七星潭）、310花蓮火車站─天祥等7條路線；公路客運則有16條線、鼎東客運1條路線以及宜蘭市區客運1條路線等。

有關外縣市部分客運驚傳關閉及停駛路線等問題，民眾擔心會受到影響，張志豪說，目前縣內客運不受影響，對外或市區路線等業者均無營運問題，若有提出需求也會協助調整路線，保障旅客搭乘權益。