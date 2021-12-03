車勤人員介紹EMU3000販賣商品(簡立欣攝)

EMU3000車廂內部(簡立欣攝)

鐵道迷有福了！台鐵最新列車EMU3000將於12月29日上線營運，3日邀請媒體先睹為快EMU3000「騰雲座艙」商務及一般座艙，以及台鐵特地開發的「騰雲座艙限定台鐵便當」，整體統一視覺設計的服務員圍裙和徽章、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、EMU3000型設計款瓶裝水、菜單、餐巾紙、濕紙巾、紙杯和台鐵便當腰封，周邊商品包含小方巾、雨傘、冷水壺、隨身旅行小包、瓶裝水、防潑水提袋等。

台鐵表示，此次特別邀請曾榮獲德國紅點與IF設計大獎的設計師顏伯駿操刀，以「靜謐移動 Silent Flow」為出發點，取自車身黑紅線條，設計隨身小包、小方巾、隨行杯等限量紀念款；部分品項與知名日系設計品牌Rivers聯名，簡潔俐落的外型呼應EMU3000列車外觀設計，更延續本次台日共創的友好精神。

台鐵EMU3000型城際列車第一編組7月抵台，經台鐵試車小組會同立約商台灣日立亞太股份有限公司及第三方獨立認證與驗證(IV＆V)公司台灣德國萊因公司等相關單位密集測試，11月30日已順利完成試運轉，俟第三方獨立認證與驗證公司完成各項測試結果驗證，取得驗證合格文件後即可正式投入營運。

「EMU3000型城際列車設計商品」12月29日起在台鐵夢工場（台北旗艦店、松山店、南港店、鳳山店、花蓮店），及台鐵本舖（台北站、台中站、高雄站）實體販售，接受現金及刷卡。或洽詢台鐵夢工場網路商店https：／／www.railway.gov.tw／tra-tip-web／tip／tip005／tip511／shop。網購客服專線：（02）2456-0522（平日，上午9：00-12：00，下午13：30-17：30）